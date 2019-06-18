金正恩邀請 習周四國事訪問朝鮮

新華社報道，胡兆明表示，中共中央總書記、國家主席習近平是應朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩邀請訪問朝鮮的。如果成行，這將是習近平自2012年掌權以來，首次赴平壤訪問。習近平曾在2008年就任國家副主席後，第一次出訪就選擇了朝鮮。

中聯部部長宋濤介紹習近平即將對朝鮮國事訪問有關情况時表示，此訪正值中朝建交70周年之際，對兩國關係具有承上啟下、繼往開來的重要意義。他指出，朝方高度重視習近平總書記此次訪問，將熱情友好接待習近平一行。訪問期間，習近平將同金正恩會見會談，參謁中朝友誼塔等活動。

14年來首最高領導人訪朝

習近平將會是自2005年以後中國最高領導人訪問朝鮮，2005年10月28日至10月30日，應時任朝鮮勞動黨總書記、國防委員會委員長的金正日的邀請，時任中共中央總書記、國家主席胡錦濤訪問朝鮮。胡錦濤抵達平壤時，金正日率黨政軍主要領導人到機場迎接，機場歡迎儀式結束後，進入平壤市區，胡錦濤受到沿途10萬平壤市民載歌載舞夾道歡迎。

胡錦濤分別在蓮花池洞、凱旋門、金日成廣場、戰勝廣場四次下車，向歡迎的群眾致意。當晚，在歡迎宴會上，金正日致辭時說：「今天，我們懷着無比喜悅的心情，高興地迎接最尊貴的國賓——中共中央總書記、中國國家主席胡錦濤同志。」胡錦濤結束訪問離開平壤時，金正日再次親臨機場送行。

相對於中國，朝鮮的金正日和他的繼任人金正恩，則已多次訪問中國。據公開報道，金正恩自去年2018年3月訪問中國後，至今年1月，在不到一年時間裏已四次訪華。