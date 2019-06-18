聽證會前 百計美企促撤新稅

路透：晶片商促鬆華為禁令

當地時間周一，美國將就新的徵稅計劃舉行為期7天的聽證會。據《華爾街日報》報道，聽證會前夕，數以百計的美國本土企業主及高管致信USTR，請求放棄對另外3000億美元中國商品調高加徵關稅至25%，因為他們所銷售的部分中國產商品，在美國本土或全球範圍幾乎找不到可媲美的替代品。報道引述聯邦進口數據顯示，將受新關稅影響的商品包括273類中國進口佔比超過90%的商品，如煙花、漁線輪和電熱氈等，從中國進口的此類商品價值663億美元（約5192億港元）。

路透社則引述消息人士指，包括英特爾、高通、賽靈思在內等美國晶片供應商，5月底曾與美國商務部開會，要求放寬對華為的銷售限制。晶片商們認為，華為手機和電腦服務器等產品使用的是常規零件，不太可能出現與其5G網絡設備相似的「安全顧慮」，並稱放寬禁令不是要幫助華為，而是要避免對美國企業造成傷害。

美國半導體產業協會表示其代表晶片商安排了上述協商，以幫助他們遵守禁令，並向官員介紹禁令對這些公司的影響。路透社報道指，華為2018年花費700億美元用於購買零部件，其中約110億美元（約861億港元）流向高通、英特爾等公司。