任正非料華為兩年少賣300億美元 稱美打擊難阻前進 2021可重生

明報記者

手機海外出貨跌四成

任：中國市場增長快

任正非昨在華為深圳總部與《福布斯》著名撰稿人喬治·吉爾德（George Gilder）、美國《連線》（Wired）雜誌專欄作家內格羅蓬特（Nicolas Negroponte）交流談話100 分鐘。他表示，今明兩年華為會減產，估計銷售收入都會在1000億美元（約7833億港元）左右，較往年下降300億美元。但他認為，華為會在2021年重煥生機，因為需要兩年時間完成很多版本的切換，需要磨合以及時間的檢驗，「當我們走完這一步我們已經變得更堅強」。任正非表示，將在5年內投入1000億美金重構網絡架構，使之變得「更簡單、更快捷、更安全、更可信」。

彭博社引述消息人士指，華為內部預估，華為手機今年在海外的出貨量將下跌40%至60%，為彌補海外銷售下降，華為希望攻佔中國今年手機一半市場。任正非對此回應稱，國際出貨量確實下降40%，但要澄清，在中國市場手機的增長速度是非常快，2018年手機全球出貨量為2.06億部，海外出貨量佔近一半，即表示今年手機海外銷量下滑約4000萬。

華為推遲折疊手機發布

美國禁令對華為的影響持續顯現。《華爾街日報》引述華為副總裁彭博表示，原定於本月發布的首款折疊智能手機Mate X，將推遲至9月與消費者見面，部分原因是為改進折疊熒幕的質量，並不是因為供應鏈問題。華為剛於上周取消了另一場新款筆記本電腦的發布會，同時暫停其個人電腦業務的生產。

彭博表示，華為正大量測試，指華為正努力盡早發布這款設備。對於Mate X是否會在獲得Google授權的情况下發布，彭博稱該問題仍在討論中，而華為的自家操作系統「鴻蒙」將在6至9個月後準備就緒。《華爾街日報》報道指，尚未清楚Mate X 會搭載Google旗下的Android 還是「鴻蒙」系統。

沒料美打擊決心之大之廣

針對美國封鎖，任正非表示，華為曾經意識到，公司發展到很快、很高的時候，會遇到市場上的競爭與矛盾，但「沒有想到美國打擊華為的決心如此之大、如此堅定不移……打擊我們的面會如此之寬泛」。但他認為，打擊阻撓不了華為前進，華為已經做了一些準備。任正非又指，不會害怕或停止與美國公司合作，而要繼續加強，「因為我們已經很堅強了。我們是打不死的鳥」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676