李嘉誠基金會出資 每年上限1億 汕大未來4年免本科生學費

據汕大昨天發布的公告，李嘉誠基金會去年在汕大推行學費全額獎勵試驗計劃，為當時新設的生物醫學工程專業34名本科生提供學費全額獎勵，成果顯著，促使基金會在今年繼續推行該項計劃。

公告稱，「李嘉誠基金會希望報考汕頭大學的優秀學子可以把獎勵金用於學習需求，拓展知識技能，提高綜合素質，擴大國際視野，增強應對未來挑戰的能力」。

網民促激勵資優 忌一致獎補

今年該項獎勵計劃將向全校推行，意味在今年至2022年入學，包括四年制專業和臨牀醫學、口腔醫學等五年制專業的全部本科學生，將享受本科學費全免。港澳台學生也可受惠。每年的捐資額度依據4個年級本科生當年的學費總額，並以每年一億元人民幣為資助上限。

有網民表示羨慕，嘆「生不逢時」。另有網民評論，李嘉誠基金會不應只是「希望」幫助學子，還要提出細則，完善激勵機制，對成績優秀、某方面有突出成果的應該多獎補，而不是對所有人都給予一致獎補，「否則外界對學校的感覺就只是『壕』（拆解為『土豪』 ，指人有錢且愛炫耀） 」。

學費5500至1萬元不等

汕大2019年招生簡章顯示， 今年該校計劃從全國約15個省份及港澳台地區招收約3100名本科生。學費方面，四年制文史及理工類分為3級，即每人每學年5510元、6230元及6850元；護理學科6960元；臨牀醫學、口腔醫學科7660元；藝術類科10000元。

1981成立 李嘉誠捐逾百億

公開資料顯示，汕頭大學1981年經國務院批准成立，2012年教育部、廣東省和李嘉誠基金會決定三方共建，是全球唯一一所由私人基金會——李嘉誠基金會持續資助的公立大學。建校至今，李嘉誠基金會對汕大捐款超過100億港元。

該校從2001年起開始國際化導向的改革，聘請外籍人才擔任副校長、院長等職務，推動系列改革項目，曾被前國務院副總理李岚清稱為「中國高等教育改革試驗田」。