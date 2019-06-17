聯國反恐副秘訪疆 外交部：達廣泛共識

外交部網站消息，6月13日至15日，沃倫科夫（Vladimir Voronkov）應邀訪問中國，並分別與外交部副部長樂玉成、部長助理張軍會面。中方表示，面對全球恐怖主義新一輪回潮，任何國家都不能獨善其身，必須合力應對。反恐不能同特定國家、民族、宗教掛鈎，不能採取「雙重標準」，應堅持標本兼治，綜合施策。針對當前恐怖主義活動新趨勢、新特點，國際社會應堅持預防和打擊並重，重視開展去極端化措施，並加強打擊網絡恐怖主義、恐怖融資、外國恐怖作戰分子跨境流動等新威脅。中方支持聯合國在國際反恐事務中發揮中心協調作用。

聯合國眾多副秘書長中，包括中美英法俄5個常任理事國的官員，像中國副外長劉振民是現任聯合國經濟和社會事務副秘書長；沃倫科夫也是俄羅斯的資深外交官，曾派駐波蘭和維也納。此次沃倫科夫訪華，除美英關切外，國際人權組織「人權觀察」也批評，此行可能給外界聚焦新疆的反恐，而不是對穆斯林人權的打壓。

或令外界聚焦新疆反恐 非穆斯林人權

不過，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）已證實收到了訪問新疆的邀請。聯合國人權事務高級專員辦公室上周五在給自由亞洲電台的郵件中表示，巴切萊特已與中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭會面，陳旭邀請巴切萊特訪問新疆，希望在一個「雙方都合適」的時間成行。巴切萊特曾兩次當選智利總統，與國家主席習近平關係友好。