批民進黨 汪洋：絕不為台獨留餘地 出席海峽論壇 未提兩制台灣方案

指參與人數新高 融合大勢壓不住

汪洋指出，本屆論壇是習近平涉台重要講話發表後兩岸同胞首場大規模團聚活動，是新形勢下擴大兩岸民間交流、深化融合發展的一次盛會，參與人數創歷史新高，充分表明兩岸經濟交流融合的大勢任何力量壓制不住，兩岸民眾同根同源的文化紐帶任何力量切割不斷，時和勢都在支持國家統一和民族復興的力量這一邊。新華社報道，汪洋強調，雖然兩岸現在尚未完全統一，「但中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一」。

在「習五點」中，提到探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，指出「和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式」。不過，汪洋昨就沒有提到一國兩制，僅稱和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大。在堅持「九二共識」、反對台獨的基礎上，願與台灣各黨派、團體和人士開展廣泛深入的對話協商，聚同化異、積累共識，一步一步向和平統一的目標邁進。「我們願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為台獨分裂活動留下任何餘地。」

ETtoday新聞雲報道，汪洋又批評民進黨當局和極獨勢力蓄意製造敵意對抗，阻撓兩岸民間交流，「島內一些人偏偏要搞『去中國化』，這就好比拔着自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。」汪洋又稱，全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該畫地為牢、捨近求遠，民意不可違、大勢不可擋，「我們沒有理由不走得更近更好，也一定會走得更近更好。」

見國民黨副主席 轟利用外國勢力阻交流

率團出席論壇的國民黨副主席兼秘書長曾永權也大會上發言。中央社消息，會前，曾永權還與汪洋舉行會談。汪洋特別提到了台灣將要進行大選，台灣當局極度想打「兩岸牌」，想利用外國勢力阻撓兩岸經濟交往、民間交流。曾永權表示，國民黨堅持「九二共識」、反對台獨的立場始終不變，並以「為人民謀福祉」作為最終依歸。曾永權指出，就當前情勢而言，一方面全球對立衝突升高，兩岸關係似乎暫時難以和緩；另一方面，隨着選舉逐漸白熱化，「九二共識」必然再度成為選戰焦點，要面臨各種考驗。因此，在未來的半年裏，對於國共兩黨而言，都有需要積極面對的嚴酷挑戰。

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