盼內地同婚合法 「有民意就有可能」

台灣合法 陸網絡封殺同志話題

台灣通過同婚專法後，相關消息在新浪微博引起熱烈討論，話題「台灣同性可以結婚了」閱讀量近6億。許多網友說「我們也要努力」。與此同時，大量同志話題在網絡平台上被封殺，令網民擔憂政府戀態度趨於保守。

同志組織料2030反同者不足一半

網絡世界外，或於明年通過的新版民法典草案「婚姻家庭編」中，並無針對同婚的修訂。國台辦對於台灣同婚合法也僅回應「大陸實行一男一女結為夫妻的婚姻制度」。草案公開徵求意見階段，北京同性戀權益倡導組織「同語」參與了討論並提出意見。創辦人徐玢認為平權很難通過法律界開先河，「必然由民眾推動」。對於未來，徐玢的看法與李銀河相近。「到2030年，社會上的反同比例會小於50%。」她預計2040年內地將迎來另一波婚姻法修訂，「有了民意基礎，就有可能」。