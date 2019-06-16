駐京周記：律師為被告辯護 司法局責令整改

掃黑除惡 禁得起法律歷史檢驗？

日前，一張流傳於網絡的「責令整改通知書」，在內地法律界引起頗大轟動。這份由上海某區司法局下屬律師公證工作科發出的公函，指摘一間上海律師事務所的律師在代理某人涉嫌尋釁滋事、強迫交易案，為被告做無罪辯護，顯示該所並未就案件組織集體研究，責令整改，要求「今後你所律師在辦理涉黑涉惡案件過程中，做無罪辯護或改變案件定性時，要組織集體研究，依法提出案件處理方案和辯護意見」。

這分公文有些該人匪夷所思，即便是十惡不赦的疑犯在被判有罪之前，均有權選擇律師並根據法律為自己做出辯護。作為辯護律師，在合法情况下為代理人減罪或無罪辯護，是司法公正的體現，至於辯護是否有效，則由法庭裁定。但以行政命令和行政處分的方式，干擾辯護律師為代理人辯護，不應該是一個法制框架下的行為。這很可能會導致疑犯喪失對自己有利的辯護條件，並造成冤假錯案，更遑論「禁得起法律和歷史檢驗」了。

需警惕行動變冤案

依當局針對掃黑除惡專項鬥爭的規劃，今年當屬「攻案件」的重要年份。各地政法機構偵辦涉黑涉惡案件，更不應該因「事件緊，任務重」而放棄法律應有公正原則，只求數字政績；此舉雖談不上「殺良冒功」，但亦需防止有人藉法律手段剷除競爭對手，使政法機構成為「幫兇」，演生出新的腐敗問題；同時也要應警惕，若氾濫開來，是否會導致日後掃黑除惡的行動，演變成「呼格吉勒圖」「聶樹斌」之類的冤案。

明報記者 鄭海龍