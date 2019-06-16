特朗普：習是否赴G20沒關係 貿協終會達成

庫德洛：會面尚未敲定

路透社報道，特朗普接受霍士新聞頻道（Fox News）採訪時，一改早前要見習近平的說法，稱習近平是否出席G20峰會「都沒有關係」，還預計中美始終會達成貿易協議，「我們拭目以待」。美國白宮首席經濟政策顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）亦說，雖然特朗普非常希望在G20與習近平會晤，但會面尚未正式敲定。

對於有沒有習特會，中方一直沒有明確表態。英國廣播公司（BBC）昨在「習近平特朗普大阪握手言和機率愈來愈低」一文中，引述一位亞洲外交官表示，「對中國而言，完全取決於對習近平的禮節，並保證他受到尊重」。他認為「中國不希望習近平參加一場可能使他感到尷尬的會談」。

在中美談判中多次爆內幕的國務院屬下《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」，14日深夜發表4000字文章，其中也說到G20峰會。對於有人製造所謂「領導人見面」話題，文章表示「中國是希望大家都講道理的，希望平等地坐下來談。但既然有人不聽勸，也只好用現實的得失來論證自己的道理」，又強調「中方對美方做法的應對是有長期的考慮，對美反制措施逐漸常態化」。

美聽證會 詢業界徵華貨稅看法

早些時候，美《聯邦公報》稱美國對從中國部分商品加徵關稅25%的最後期限，由6月1日推遲到6月15日。但在上周五，WTO負責審理中美知識產權爭端的小組發表聲明，表示美國已要求暫停處理有關爭端直至12月31日。與此同時，美國貿易代表辦公室（USTR）發聲明稱，將從17日起舉行為期7天的聽證會，聽取零售、製造和相關業界對3000億美元中國貨品是否加徵關稅的看法。路透社稱，聽證會排定超過300名業界代表與會，包括零售商百思買（Best Buy）和玩具製造商孩之寶（Hasbro）等。

明報記者

（中美角力）