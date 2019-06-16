國軍抗日片《八佰》 上海電影節撤映 疑展示青天白日旗 國慶前上演「很不適宜」

取材淞滬會戰 國軍400人死守

《八佰》取材於1937年淞滬會戰末期，國民革命軍第88師524團400多名官兵為牽制日軍，在上海堅守與租界一河之隔的四行倉庫，孤軍奮戰4個晝夜，他們為壯聲勢對外號稱有800人。1938年就有默片將這一事件搬上銀幕，1970年代台灣也拍過一齣《八百壯士》，由嫁到香港的台灣演員林青霞扮演女主角楊惠敏，冒着炮火衝過英租界、游過蘇州河，將青天白日旗獻給800壯士。

《八佰》原定昨晚在上海電影節打響頭炮，前晚出品方華誼兄弟電影公司臨時發公告稱，放映因「技術原因」取消，「給各位嘉賓和媒體帶來的不便，敬請諒解，希望大家繼續支持」。電影計劃下月5日上畫，暫時未知會否受此影響。網上流傳的微信對話截圖顯示，該片聯合編劇胡坤說：「《八佰》非常不易，能拍出來，能過審（通過審查）更加不易，如果不為難，那幫人的言論請不要轉（發），若挑起爭論，就遂他們願了，那麼《八佰》的公映就真懸（不確定）了。」

上周研討會 指電影掩蓋歷史真實

外界推測，「那幫人的言論」應指中國紅色文化研究會上周日（9日）舉行的「電影創作傾向問題學術研討會」，發言者包括《文藝報》原主編鄭伯農、軍事科學院戰略研究部原部長姚有志少將、解放軍原總參謀部宣傳部領導王立華大校、著名左派人士司馬南、原空軍機師郭松民中校、中國紅色文化研究會副會長胡澄等。

與會人士指出，國軍面對強敵威武不屈、殊死抵抗，表現出最可貴的民族性格，中共領袖毛澤東曾稱讚他們為「民族革命典型」，但400壯士的結局卻是悲劇性的，「這個悲劇的動因就在於國民黨是一個腐敗的政黨，就在於以蔣介石為首的國民黨當局執行了一條片面依靠英美帝國主義的抗戰路線」。他們表示，《八佰》「用歷史碎片掩蓋歷史的本質真實，對於國民黨的抗戰做了嚴重違背歷史事實的美化，這種偏離歷史唯物主義的創作傾向，是不應當受到鼓勵的」。

會上有人提到，《八百壯士》的高潮是國民黨軍士兵在四行倉庫樓頂用血肉之軀保衛青天白日旗，《八佰》的「護旗」橋段用現代攝影手法和音樂做了更加充滿激情的展示，具有「更加感人」的藝術效果，「如此大加張揚青天白日旗，不管影片基於怎樣具體的歷史背景，都是令人感到驚詫的」。與會者表示，「新中國創立的過程……就是五星紅旗取代青天白日旗的過程」，在建國70周年之際，文藝工作者不應「那樣熱烈地渲染國民黨青天白日旗的『莊嚴』和『神聖』」，否則會「傷害中國人民特別是那些為建立新中國出生入死的老戰士的感情、都是對於中華人民共和國的嚴重褻瀆」。

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