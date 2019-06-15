曾與落馬官共事 南京政協主席服毒亡

官方未證死訊 遺體已火化

上游新聞網引述多個消息來源稱，沈健上周日獨自駕車前往南京的太陽宮附近，隨後在座駕內服毒，上周六（8日）被發現死於車中。64歲的沈健是南京人，一直在當地任職，歷任南京市政府秘書長、市委常委、市委秘書長、常務副市長，2013年任南京市政協主席，去年1月屆齡退休。

2008年，沈健擔任南京市委常委、常務副市長，分管發展改革、重大項目建設、金融、國有資產管理、人力資源、統計、國土等工作。翌年，季建業接任南京代市長、市長，直至2013年落馬，季2015年因受賄罪被判監15年。值得注意的是，季建業在南京兼管財政和國有資產管理工作，與沈健有諸多交集。

南京官場近年多弊案，除季建業外，沈健亦曾與楊衛澤、繆瑞林兩名落馬高官共事。楊衛澤2011至2015年擔任南京市委書記期間，以及季建業的接任者繆瑞林2013至2018年擔任南京代市長、市長期間，沈健是市委常委、常務副市長及市政協主席。楊衛澤和繆瑞林分別於2015年和2018年受查，楊已被判監12年半，繆案仍在審理。