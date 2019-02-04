深圳擬定「人才住屋」標準 最細290呎 配置公共食堂洗衣房

澎湃新聞網報道，上述諮詢期到下周五（21日）截止。人才住房是指政府提供政策支持，限定實用面積、租售價格和處分條件等，面向符合條件的各類人才配租、配售的住房；保障住房是指政府投資建設、透過其他途徑籌集或給予特殊政策優惠由社會力量開發，以限定的標準和價格，面向中低收入的「上車難」家庭及其他符合條件的人群出租或者出售的房屋，包括安居型商品房和公共租賃住房，類似香港的居屋和公屋。

保障住房同倡定標準

徵求意見稿提出，人才住房的1至2人戶型實用面積應不少於27平方米，3至4人戶實用面積不少於51平方米（約548呎），多於4人戶實用面積不少於64平方米（約688呎）。

另外，人才住房和保障住房應按「深圳市城市規劃標準與準則」配置公共配套設施，如果單人或雙人戶數量超過該棟公寓總戶數的一半，可配置公共會客廳、閱讀區、廚房、食堂、洗衣房等。深圳住建局表示，推薦建設公共食堂。

意見稿還稱，這兩類住房的住區內宜實施人車分流，人行出入口宜在巴士站500米半徑覆蓋範圍內或軌道交通站點800米半徑覆蓋範圍內，且宜面向城市次幹道、支路及其附屬的街道、廣場等公共空間，不宜面對城市快速路和主幹道。

深圳住建局表示，人才住房已成為深圳吸引人才、提升城市整體競爭力的重大安居舉措，但此類住房相關的建設標準尚不完善。2016年「深圳市住房保障發展『十三五』規劃」指出，人才住房重點面向符合條件的企業經營管理、專業技術、高技能、社會工作等各方面的人才，具有其獨特的生活特徵，對住房體驗有不同需求，但人才住房的建設尚未有成熟完善的建設標準、室內裝修標準。

深圳住建局還強調，隨着社會發展、科技進步，作為政府投資的政策類住房應發揮引導和示範作用，同時應使被保障人群享受到新科技帶來的新生活體驗，從建築設備到智能化設備、從施工技術到項目管理模式，均推薦採用先進成熟的建造標準。