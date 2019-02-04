661美企聯署函總統 籲回談判桌

倘關稅升級 美失200萬職位

彭博社、《赫芬頓郵報》等傳媒報道，代表製造商、零售商、石油和天然氣公司及行業的500多家公司和140多個團體，在聯署信件中引述美國智庫「全球貿易伙伴諮詢公司」數據顯示，若美國對中國3000億美元商品關稅上調至25%，加上已生效的關稅，總計會令美國損失200萬個就業機會，4人家庭年均增加逾2000美元開支，美國GDP將降低1%。

這封由商業聯盟「關稅傷害心臟地帶（Tariffs Hurt the Heartland）」發起的聯署信寫道，「額外關稅會給美國商業、農業、家庭以至整個美國經濟帶來重大而負面的深遠影響。大幅上調關稅並非改變中國不公貿易的有效手段，關稅是由美國企業支付，而非中國」。信中稱，「貿易摩擦升級並不符合美國的最佳利益……寄望你能達成協議，從而取消現有的所有關稅」。

當局稱涉中國製造2025

拒通用Tesla零件免稅

在此之前，路透社報道，為阻使用中國科技，美國貿易代表辦公室（USTR）已拒絕特斯拉（Tesla）對減免電動車零件關稅的請求，USTR在信函中稱，擔憂其車載電腦和主熒幕「是具有戰略重要性的產品，或與『中國製造2025』有關」。另外USTR也否決了通用汽車（GM）50多項涉及中國製零件的關稅豁免申請；通用在申請文件中表示，部分零件在中國以外的地方無法取得。Uber電動滑板車關稅豁免的申請也被否決。

另外，中國已啟動對美國聯邦快遞（FedEx）將華為國際包裹轉送至美國的調查程序，國家有關部門昨日向聯邦快遞（中國）有限公司送達詢問通知書。

明報記者