大灣區研建高速磁浮鐵路駁港 消息：港車站或選址啟德

明報記者 鄭海龍

何華武表示，在4套方案中，西線分別有經廣州站的和經廣州珠江新城的兩種方案；東線分別有經深圳前海和經福田的兩種方案。中國工程院已牽頭開展《管（隧）道磁懸浮交通發展戰略研究》、《大灣區廣深港高速磁懸浮鐵路預可研》等研究，檢視不同制式高速磁懸浮結合低真空管（隧）道技術線路及關鍵技術問題，研判技術的經濟可行性，並對大灣區廣深港通道建設高速磁浮鐵路先行路段，開展工程預先可行研究。

深圳3月曾提半小時城市生活圈

今年3月，深圳市城市交通規劃設計研究中心曾表示，正研究在香港、深圳、廣州等地搶先建造磁浮列車試驗線，線路開通後，乘客可半小時直達粵港澳主要城市；而下一步則將發展至建造全國首條自主研發的高速磁浮城際線。

深圳市城市交通規劃設計研究中心主任張曉春當時透露，研究中的磁浮試驗線會串聯廣州機場、廣州中心區、南沙自貿區、深圳機場、前海自貿區、香港東大嶼和赤鱲角機場等，最終目標是成為中國首條自主研發、商業營運的高速磁浮城際線。

東西4線終站白雲機場

分別經廣州珠江新城前海福田

了解有關規劃的匿名消息人士對本報稱，現時披露的4套方案與深圳規劃相近，均顯示會在香港舊啟德機場附近建設一座新的磁浮交通樞紐，可透過香港現有交通網絡聯通港島及赤鱲角機場。由九龍磁浮站北行，大體分為東西兩線備選，東西兩線亦各分兩條作備選。

消息人士稱，其中西線方案為九龍磁浮站經元朗方向，由深圳灣大橋內側海域新設通道，連接深圳後海與前海、深圳寶安機場，再西行過珠江口抵達廣州南沙，西線於南沙磁浮站分流，一線西行經廣州站抵白雲機場；另一線則於南沙開出經珠江新區磁懸浮站，抵白雲機場。

東線方案中，一線在北上深圳寶安機場前與西線相同，出寶安機場後經東莞磁浮站（大嶺山附近），再過廣州天河公園磁浮站後抵達白雲機場。另一線則由九龍磁浮站連接福田、東莞磁浮站（東莞火車站附近）、天河公園，最終抵達白雲機場。

依照規劃，每條線均設有5至6座中間車站；香港除九龍磁懸浮站外，其餘全部建於內地。

消息人士稱，上述規劃方案還處於論證階段，有關方面需對技術使用、施工建設及經濟方面做諸多考量；建設方面也將盡可能選擇舊有路線或接駁原有交通樞紐。知情人士稱，考慮到香港社會和經濟承受能力，不排除複製高鐵建設模式，協助港方建設營運磁懸浮線路。

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