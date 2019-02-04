華企涉新疆監控 MIT：續科研合作

科大訊飛為警提供語音識別系統

路透社報道，根據2016年新疆官方公布的一份採購公告及2017年的有關資料，科大訊飛子公司曾與新疆喀什警方及新疆監獄管理局有合作，包括提供語音識別系統。當時並無證據顯示美國大學直接參與科大訊飛的技術研發，也無證據表明研究打算在新疆使用。但在中美貿易衝突、華府封殺華為等背景下，部分美國大學也正仔細檢視他們和中國科企的合作。

報道稱，MIT在4月曾宣布將切斷與美國政府聲稱具安全風險的華為及中興通訊的關係。MIT去年曾宣布一項5年期協議，科大訊飛將協助該校著名的電腦科學與人工智能實驗室（CSAIL）展開語音識別等3項研究。

科大訊飛並未回應報道，企業一名代表回覆稱，部分與當局的合作涉及保安。CSAIL實驗室表示理解外界擔憂，但實驗室認為繼續合作是合適的，因3個項目的結果都可在開放的科學文獻中公布，且預計有關研究不會立即應用。

上月，有報道稱美國擬將科大訊飛列入禁令名單，當時科大訊飛稱沒收到美國政府信息。