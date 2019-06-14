中國太空站 開放國際合作

2022建成 17國9項目率先入選

新華網報道，中國太空站將在2022年前後啟用，具備支持大規模多學科的太空科學研究、技術驗證和太空應用的獨特優勢。首批入選的項目來自瑞士、波蘭、德國、意大利、挪威、法國、西班牙、荷蘭、印度、俄羅斯、比利時、肯尼亞、日本、沙特阿拉伯、中國、墨西哥、秘魯等17個國家的23個機構，包括政府機構和私營機構等。項目涉及領域包括太空天文學、地球科學、應用新技術、太空生命科學與生物技術等。共同社稱，日本東京大學與中國清華大學的流體力學與燃燒相關共同研究也在其列。

中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表、特命全權大使王群說，中國太空站國際合作「生動詮釋多邊主義，充分體現開放包容」，並始終致力於可持續發展，是推動構建外太空命運共同體的寫照。發布會上，聯合國外太空事務辦公室主任西莫內塔．迪皮波對中國政府向聯合國會員國開放太空站高度讚賞，稱中國這一舉措有力促進載人航天國際合作，使更多國家有機會參與載人航天技術研究。