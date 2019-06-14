蔡英文勝出民進黨總統初選 賴清德認輸 籲全黨團結挺蔡

民進黨總統初選由於賴清德參選，引起激烈競爭，黨內初選期程一延再延，直到周一（10日）才開始舉行總統初選民調，市內電話與手機各佔50％。民調採取蔡英文、賴清德分別與國民黨籍的高雄市長韓國瑜、無黨籍的台北市長柯文哲三方對比的方式，5家民調公司完成15,000份有效樣本，最終蔡英文以35.68%的得票率擊敗賴清德的27.48%，兩人支持度均都高於韓、柯。民進黨中執會下周三（19日）將確認提名人選。

賴清德昨在台南鞠躬感謝支持者，也對未能達成所託、打一場守護台灣的選戰感抱歉。他提到，香港局勢日趨險峻，在台灣大敵當前時，民進黨初選也應該畫下句點，團結打贏明年選戰，守護台灣。賴稱已致電蔡英文，表示接受初選決定，也會支持民進黨提名候選人，勉勵蔡一定要加油，又呼籲全黨團結一致，但沒回應是否蔡賴配。

蔡提「五要」 強調守護主權

蔡英文在facebook表示，特別感謝賴清德及所有給她指教與鞭策的先進，亦欽佩賴的毅力和風度。她又提出「5個要」作為未來目標，包括要團結民進黨，一個都不能少；要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量；要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感；要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來；要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。在記者會上被問及「蔡賴配」的可能，蔡英文說「1加1大於2」的原則不變，「我們會坐下來一起討論，為這個黨的勝選討論出一個最佳方案」。

回應蔡賴配 稱「1加1大於2」

蔡英文一開始民調落後，最終逆轉，其核心幕僚稱，近期同婚立法等施政成果慢慢展現，令年輕選票回籠。另外，打過兩次總統大選選戰的蔡，在組織和文宣團隊方面都優於賴。

民進黨立委羅致政表示，美、日等國認同蔡政府的立場，所以有一系列動作出來，而香港局勢的變化對台灣民眾是很大的警號，某個程度反映在民調上面。中央社綜合分析指出，蔡英文主打「兩岸外交牌」，吸引年輕選民，賴清德的「主權牌」未能超越蔡，反而受制深綠路線，再加上跨派系力挺，以及現任行政院長蘇貞昌政績出色，都是蔡勝出因素。

分析勝因 綠營立委：香港局勢警示台人

韓國瑜昨出席活動時回應稱，民進黨民調對他而言參考性不大。柯文哲昨在台北市議會被問到民進黨初選結果時僅說「加油」；對於是否參選，他稱「到時再說」。