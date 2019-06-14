北京聞風：黨內教育 自我淨化 ／文：鍾鳴九

踏入6月以來，央視連續發布有關該主題教育的報道，各地黨委按中央要求安排部署主題教育的消息也密集見諸媒體。截至目前內地31個省（區、市）均已召開動員會。

展開黨內教育，被中共視為「自我淨化、完善、革新和提高」的方式。自十八大後，中共已先後開展過3次黨內教育，分別是「黨的群眾路線教育實踐活動」、「三嚴三實」教育活動和「兩學一做」學習教育。此次的主題教育，則是中共十九大後的第一次。中共中央黨校教授戴焰軍表示，主題教育不稱為一次「活動」，而是一個系列化的、長期推進的黨內教育部署。

提醒建國理念 解決「三不純」

「不忘初心 牢記使命」主題教育在2017年中共十九大上既已提出，對於為何至今才具體實施的問題，戴焰軍認為，今年是新中國建國70年，也是中共執政70年，選擇這個節點，是提醒全黨不要忘記建國初始確定的執政理念與目標。

戴表示，當一個政黨長期執政且環境發生很大變化的時候，很容易忘記自己的初心，這給中共帶來嚴峻的考驗與挑戰。因此是次主題教育是想解決黨內存在的「思想不純，組織不純，作風不純」等問題。

據一些地方媒體的消息顯示，第一批主題教育的參加單位，主要為各省級機關及其直屬單位，以及副省級「計劃單列市」（省級單位下放部分經濟管理權限的城市）機關及其直屬單位、省管企業。展開集中教育的時間每批不少於3個月。

學習習講話 觀影了解當年黨群關係

一名任職中央事業單位、不願具名的黨員透露，上級機關上周已為此召開動員大會，展開主題教育的通知也已層層下發。他表示，主題教育前期主要是學習習近平的相關講話，日前單位還組織觀看電影《周恩來回延安》，讓黨員了解中共前輩的執政理念及當年的黨群關係。

此次主題教育的總要求是「守初心、擔使命，找差距、抓落實」。對此戴焰軍表示，「『抓落實』很重要，不能雨過地濕就完了，關鍵要解決現實中存在的問題，防止走過場。」

鍾鳴九