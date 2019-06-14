美禁令影響 華為停產個人電腦

政府部門禁用 OMB轉軚如期執行

美國去年通過年度《國防授權法》，禁止聯邦政府部門使用華為產品及服務。OMB代理主任沃特（Russ Vought）剛於上周日向國會提出延後兩年實施該法例的要求，以給企業更多時間調整。不過路透社獲得最新信件顯示，沃特表示近日國會已解釋清楚於兩年內實施上述法例的重要，OMB能在兩年期限內落實禁止聯邦政府部門向與華為有商業往來的企業簽合同的規定。

華為向美電訊商追討授權費

另外，據《華爾街日報》引述消息人士報道，華為今年2月曾致信美國電訊商Verizon，要求支付逾230項華為專利授權費，總計超過10億美元。一名消息人士表示，當中存在爭議的專利涉及核心網絡設備、有線基礎設施和物聯網技術，事件可能影響Verizon的20多家銷售商。上周華為與Verizon的代表在紐約就此會談。Verizon發言人認為事件是一個潛在的法律問題，稱任何涉及華為的問題都會對整個產業帶來影響，並引發國家和國際關注。華為尚未置評。

而在美國禁令下，對華為的影響也漸漸顯露，由於採購美國零部件受限，華為已叫停在上海2019年亞洲消費電子展發布新款手提電腦的計劃，也暫停個人電腦業務的生產。

華為消費者業務負責人余承東對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，停止新產品發布就是因美國商務部的禁令，如果華為一直被列入實體清單（黑名單），將無可能發布該產品。不過，採用華為自研作業系統「鴻蒙」的手機，仍有望今年10月上市。

天風國際證券分析師郭明錤昨發布報告顯示，該手機定位低階市場為主，初期出貨主要集中在中歐、東歐與新興市場。