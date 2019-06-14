美投資峰會華企減 崔天凱歸咎美打壓

羅斯：歡迎華資 前提不威脅國安

投資峰會由美國商務部主辦，商務部長羅斯（Wilbur Ross）在會上表示，歡迎中國企業到美國投資，前提是沒給美國造成國家安全挑戰。美國商務部數據顯示，參加投資峰會的中國代表團人數自去年以來已連減兩年，參會企業規模也不如以往。

對此，崔天凱接受鳳凰衛視採訪時稱，過去中國企業對投資美國很有興趣，過去幾年也投了很多，但最近美國對中國公司打壓、歧視，設下種種防範措施，「他們到底是歡迎還是不歡迎？他們用意何在？」他表示，美國應澄清自己真實的意圖，否則「誰還敢來」。

美地方官員倡對話解決中美摩擦

新華社引述美國路易斯安那州經濟發展廳廳長皮爾遜（Don Pierson）表示，「中國始終是一個重要市場，忽視中國市場潛力將是錯誤的。」皮爾遜稱，路易斯安那州仍然開放，並希望與中國建立更緊密的經貿關係。他表示，美國對華關稅措施對該州農業和港口經濟都造成負面影響，他們一直在跟商務部及其他政府部門官員溝通，強調透過對話解決中美經貿摩擦的重要。