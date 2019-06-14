出席上交所科創板開板典禮 稱巨大內需拉動經濟 劉鶴：中國將再推有力度開放新舉措

「經濟長期向好不變」

科創板是國家主席習近平去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布設立，目前科創板已受理122家企業的上市申請，央視報道，暫有6家企業通過上海證券交易所的上市審核，包括微芯生物、安集科技、天準科技等。據證監會發布的《實施意見》，科創板主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業，重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業。

據中央社報道，劉鶴、中國銀保監會主席郭樹清出席論壇開幕式並致辭，當中國證監會主席易會滿宣布開設科創板時，由於事前無先兆，引起不少在場媒體小聲驚呼。開幕式後首場全體大會由人民銀行行長易綱、中國證監會主席易會滿、中國國家外匯管理局局長潘功勝作主題演講。

認有外部壓力 稱轉型必經考驗

在中美貿易戰的背景下，作為貿易談判的中方首席代表，劉鶴的發言引發關注。「每日經濟新聞」報道，劉鶴現場講解中國經濟發展的曲線圖，他指出，目前中國經濟已從高速增長階段，轉向高質量發展階段，正從外需轉向國內巨大市場驅動，國內市場正成為全球市場的重要部分。他說，巨大內需正拉動經濟，「長期向好的趨勢是不會改變的」。

上海《解放日報》社旗下的「上觀新聞」亦引述劉鶴表示， 中國經濟保持平穩健康發展良好態勢，增長、就業、物價等主要宏觀經濟指標均處於合理區間，「再平衡」正持續推進。不過他亦坦承，在中國經濟由大到強的過程中，也面臨一些外部挑戰。他說：「我們確實有一些外部壓力，但這恰是中國轉型升級所必然經歷的考驗。外部壓力有助我們提升創新和自主發展能力，加快改革開放步伐，更好實現高質量發展。」

「以科創板帶動資本市場改革」

對於科創板，劉鶴強認為發展意義重大，要以科創板帶動整個資本市場改革，培育更多科技創新企業，以助經濟轉型升級。劉鶴稱，科創板發展是一個自然漸進的過程，要理性客觀看待，穩中求進，不斷探索，勇於創新。「要大力推動上海國際金融中心建設，處理好政府與市場、國際和國內兩個關係，服務於國家戰略和國民經濟發展大局。」

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