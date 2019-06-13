Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
中國
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
中國
2019年6月13日星期四
中國新聞
準備不足 G20習特會難突破 特朗普再施壓：華須同意協議「四五個要點」
華為覓出路 App開發者可免費加盟
懶理國土部警告 美消防照用中國無人機
加強黃金時代關係 中英財經對話下周舉行
中國評論：一樣佔領 兩種時空 ／文：孫嘉業
冒同居女友亡夫身分 殺人犯潛逃16年落網
台阻赴「海峽論壇」 國台辦：台萬人報名
時隔5年 李克強再巡京杭大運河
中央禁高薪搶中西部及東北人才
天津香港高鐵 下月10日開通
宮保雞丁之父 疑頭骨山東出土
菲人抗議中國南海侵犯主權
多國記者應邀考察西藏
下一篇
上一篇
菲人抗議中國南海侵犯主權
prev
next
【明報專訊】菲律賓昨日發生抗議中國的行動，示威者在中國駐馬尼拉領事館前舉牌示威，反對中國在南海的行為侵犯了菲律賓主權，牌上寫有「尊重我們的主權」等標語。
（法新社）
上 / 下一篇新聞
準備不足 G20習特會難突破 特朗普再施壓：華須同意協議「四五個要點」
華為覓出路 App開發者可免費加盟
懶理國土部警告 美消防照用中國無人機
加強黃金時代關係 中英財經對話下周舉行
中國評論：一樣佔領 兩種時空 ／文：孫嘉業
冒同居女友亡夫身分 殺人犯潛逃16年落網
台阻赴「海峽論壇」 國台辦：台萬人報名
時隔5年 李克強再巡京杭大運河
中央禁高薪搶中西部及東北人才
天津香港高鐵 下月10日開通
宮保雞丁之父 疑頭骨山東出土
菲人抗議中國南海侵犯主權
多國記者應邀考察西藏
準備不足 G20習特會難突破 特朗普再施壓：華須同意協議「四五個要點」
華為覓出路 App開發者可免費加盟
懶理國土部警告 美消防照用中國無人機
加強黃金時代關係 中英財經對話下周舉行
中國評論：一樣佔領 兩種時空 ／文：孫嘉業
冒同居女友亡夫身分 殺人犯潛逃16年落網
台阻赴「海峽論壇」 國台辦：台萬人報名
時隔5年 李克強再巡京杭大運河
中央禁高薪搶中西部及東北人才
天津香港高鐵 下月10日開通
宮保雞丁之父 疑頭骨山東出土
多國記者應邀考察西藏
prev
next