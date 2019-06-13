冒同居女友亡夫身分 殺人犯潛逃16年落網

《現代快報》報道，2003年7月12日晚，在鄲城打工的張力因心情不佳喝了不少酒，並在鄲城縣化肥廠門口與一名徐姓男子口角，其後張力更拔刀斬向徐。張力驚慌之餘連夜逃離當地，後遭警方通緝，徐男則因傷重不治。

張力輾轉多地，最終落腳距離鄲城3000多公里的一個西北城市。他雖只有私家車車牌，但利用西北邊陲地廣人稀、執法條件有限、流動人口複雜等因素，化名「田書彬」當起貨車司機。

酒後斬人 逍遙3000公里外

後來，張力結識一名女子，經她介紹成為做貨運生意的彭姝的司機。現年57歲的彭姝與亡夫程峰早年在安徽宿州市靈璧縣靠運載砂石材料掙錢，但10多年前程峰因車禍身亡，彭姝繼續開貨車養大幼子及還清車貸。張力受僱於彭姝一年後，與她拍拖並同居，其後又因貨車自燃損毁，兩人決定離開西北地區。

圖考貨運牌 身分證造假

隨着貨車司機資質管理趨嚴，只會開車、缺乏其他工作技能的張力對彭姝稱，自己戶口簿丟失，無法考取貨運從業資格證。於是彭姝帶張力回蘇州，讓他以程峰之名補辦身分證，因程峰死後遠在外地的彭姝並無為亡夫注銷戶籍，加上張程二人體貌相近，又有彭姝親自陪同辦理，身分證很快辦妥。張力就此與彭姝母子一同生活15年。

三重身分 女友年長14歲

上月28日，蘇州警方透過信息比對，發現「程峰」有重大嫌疑，就與河南警方合作將其拘捕。至此，彭姝才知同居10多年的男友的真實身分，她說，張力平時很忌諱自己叫他「程峰」，所以私下還是稱他「小田」，豈料「田書彬」也非真名。

彭姝說：「他（張力）從不和我說以前的事，有幾次喝多了，就一個人哭。去年我兒子想買房，問他要錢他不讓動，說要用來還債，我還以為是他欠了什麼賭債，現在想來很可能是為了補償之前被他殺死的人。」目前，張力已被移交河南鄲城警方。