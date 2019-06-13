加強黃金時代關係 中英財經對話下周舉行

外交部發言人耿爽表示，中方期待雙方通過這次對話，一是就雙邊和國際的重大經濟金融問題加強溝通協調，增進彼此理解互信，促進中英經濟關係健康穩定良性發展；二是進一步深化雙邊經濟關係，加強多邊政策協調，共同維護多邊主義，攜手支持貿易投資自由化與便利化，構建開放型世界經濟；三是在互利共贏基礎上，全面拓展合作領域，加強雙方在貿易投資、金融、科技、農業、第三方市場等領域的全方位合作，推動中英經濟財經合作不斷結出新碩果，邁上新台階。

胡春華英財相共同主持

英國政府網引述夏文達（Philip Hammond）稱，今次的對話將使兩國的黄金時代關係進一步加強，英國將就中國對英企開放市場，以及應對全球挑戰等問題磋商。

中英經濟財經對話機制成立於2008年，是中英兩國就經濟財經領域的戰略性、長期性和全局性問題作雙邊溝通和政策協調的重要機制，也是中英三大對話之一，其餘兩個對話機制為戰略對話和高級別人文交流機制。