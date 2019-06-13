華為覓出路 App開發者可免費加盟

稱App Gallery有56萬開發者

觀察者網稱，華為的信件寫道，「為保證您的App能被我們的用戶順利使用，華為承諾提供全面支持，幫助您將App發布在『App Gallery』（即華為官方應用商店）中。」華為提到，歡迎開發者免費加入其擁有56萬開發者的社區。

美國上月向華為發出封殺令，Google宣布暫停與華為的部分合作，新一代華為智能手機將無法使用包括Android等應用程式。XDA是在全球擁有500萬使用者的行動軟體開發社群，其認為若華為想在沒有Google的情况下生存，需要確保其智能手機有一個蓬勃發展的App生態系統。

採華為設備 西班牙15市啟5G服務

另一邊廂，華為雖在美受打壓，仍繼續進軍歐洲。據德新社和西班牙《世界報》，英國通訊企業Vodafone周一宣布，將於本周六在西班牙的15個城市開啟採用華為設備的商用5G服務，其中包括馬德里、巴塞隆拿、巴倫西亞、塞維亞等。這是繼英國之後，第二個開通商用5G服務、並在當中採用華為設備的歐洲國家。