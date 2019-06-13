準備不足 G20習特會難突破 特朗普再施壓：華須同意協議「四五個要點」

路透：肇因雙方近期言辭激烈

路透社報道，白宮對有關習特會的計劃不予置評，同時，據一名中方高級官員稱，關於習特會或恢復貿易磋商的準備工作都尚未開始。包括中美官員及外交官在內的消息人士表示，導致這次可能會晤準備工作不足的原因，主要是兩國近期言辭激烈。自兩國貿易談判從5月10日中斷至今，雙方團隊就未曾見面。

特朗普近期多次表態期待舉行習特會，並稱在會面後才決定是否實施新一輪關稅措施，但周一他又威脅，如果習近平不出席G20，美國會立即升級關稅。中方則一直表示對繼續談判持開放態度，但尚未確認任何會晤消息。

報道引述消息人士稱，兩位元首有可能舉行某種形式的會晤，但都不會達到兩個月前外界對此會晤的期待，即兩國達成最終協議。

特朗普周二（11日）在白宮對傳媒的講話確證了消息人士的判斷，他表示，是他暫時擱置與中國達成協議，除非中國重新同意「四五個要點」，否則他沒興趣推進貿談。不過他未說明要點具體內容。他重申，中國非常渴望達成協議，但他只接受好協議。

彭博社分析，習近平出席會談與否，對其政治前途造成深遠影響。認為習近平若屈服於特朗普的要脅，在國內可能被看成示弱，但若拒絕參加峰會，則必須接受特朗普延長貿易戰，中國將為此付出經濟代價。路透社也稱，習可能不願參加這種不可預知結果、並且是在美國威脅下舉行的高調會晤，中方必須確保習近平受尊重。

內地專家：中方展示談判意願為主

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，正如習近平早前訪俄提到，與美國脫鈎是不可能，相信「朋友特朗普總統」也不會同意，預示習特會有可能實現。不過他稱，此次會晤不一定會像去年在阿根廷峰會一樣討論貿易戰細節、協議條款等問題，而主要是展示願意繼續談判的願望。

「要點」料涉關稅戰結構改革

對於特朗普說的「四五個要點」，王義桅估計應是有關取消美國對華所徵關稅的問題，這是貿易戰的起因，但因涉及美國希望推動中國經濟結構性改革，中方在如執行機制、修改貿易相關法例等要求上難讓步，從中方的角度「不應是人家指着你的鼻子要你改你才改，而是我們主動改」。他認為改革是中國的競爭力來源，勢必推進。

王義桅又指出，G20重點在於中美日歐在世貿組織規則改革上的博弈，不應被中美貿戰挾持，爭取先達成G20協議，至於以後的中美貿易談判，「美國感覺到疼，一定會好好跟我們談」。

明報記者

（中美角力）

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