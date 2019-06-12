官司纏身 66年天橋百貨商場拍賣

北京首批上市公司 近年沒落

《北京日報》報道，近年天橋百貨陷入多宗房屋買賣糾紛和借款糾紛。工商數據查詢系統「天眼查」顯示，天橋百貨涉17項訴訟，有18條自身風險信息。去年9月，該公司因未按時履行法律義務而被甘肅省高級法院強制執行。今次拍賣標的為永定門內大街1號總建築面積17,257.90平方米的營業用房及所應分攤國有土地使用權。

始建於1953年的天橋百貨原名為「中國百貨公司北京市公司第四批發部」，1993年在上海證券交易所掛牌交易，是北京首批上市公司之一。不過近年，天橋百貨逐漸沒落，並曾多次嘗試轉型。2008年底改造為主打民俗旅遊的商場，還成為北京多家旅行社的指定購物點，但經營情况沒有改善。2010年天橋百貨又轉型為時尚百貨。

另據中央社引述天橋百貨一名商家表示，該商場於1950年代末被評為「全國第一面商業紅旗」，再到上市，一直是商業領域的樣板，甚至還有「全國商場學天橋」一說。對於商場被拍賣，商家說，不管買主是誰，他們與商場的合約都在8月底到期，預料商場將再度轉型，只是「人一個個走了，哪還有生意做」，多數商家已決定退休、逍遙去。