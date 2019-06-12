9000噸國儲糧遭監守自盜 「眾籌」補庫被拖數揭發事件

糧倉無監控 例行查庫後突擊盜賣

上游新聞網報道，成立於2009年的譙西糧庫下設13個糧站，亳州糧食系統工作人員梁海（化名）稱，這些糧站負責人多與譚獻華沾親帶故。梁海說，2015年亳州市糧食局在突擊檢查中，發現譙西數個糧庫都是空的，但具體情况尚未公開。今年4月3日下發的一份安徽省官方函件提到，譙西糧庫擅自倒賣儲存的最低收購價小麥（即國家儲備糧）7028噸。報道引述多個消息指出，被盜賣的儲備糧高達9000多噸。

梁海稱，檢查前譚獻華曾補庫，以譙西糧庫的名義從糧食經紀人處，用商品糧的價格購買一部分糧食填補國家儲備糧，還有一部分是譙城區糧食局和中儲糧亳州庫補充。至於巨量糧食如何被倒賣，梁海透露，一般情况下，中國農業發展銀行、糧食局和中儲糧亳州庫每月都要查庫，但因當時糧庫沒有安裝監控，譚獻華利用這一點，在例行查庫後突擊盜賣，一次賣一兩千噸，短時間很難被發現。而所得款項，被譚用於償還個人債務，及經營其私有的亳州市鴻源麵業公司。

大規模向經紀人借糧 拖款千萬

梁海表示，事件發生後，亳州市糧食局、譙城區糧食局及中儲糧亳州庫採取多種補庫方式，希望大事化小、小事化了，但因500多萬元職工集資款用於補庫後卻被無故拖欠，引發大規模投訴，從而揭發真相。此外，譚獻華還於2015年至2016年期間大規模向糧食經紀人借糧，卻以修建廠房為由一再拖欠糧款。糧食經紀人邱啟海說，譚曾承諾3天兌現糧款，但一直拖欠，他和幾名合伙人被欠下93萬元，還有兩名經紀人被欠款，總計近1000多萬元。

有經紀人將譚獻華告上法庭，但法院卻駁回全部訴求，因譚是否構成刑事犯罪對本案的審理有直接影響，本案不屬於民事訴訟範圍。梁海指出，亳州市糧食局、譙城區糧食局、中儲糧亳州庫違規操作補庫的責任人，均未被問責，這導致拖欠糧食經紀人的錢、拖欠工程款等問題難以推進。亳州市發改委和中儲糧亳州庫周一均表示領導在開會，不方便回答。