京高校師德失範禁令 「損黨權威」居首

可撤教師資格 師德納年度考核

《新京報》報道，根據「意見」，第二條失範行為是「損害國家利益、民族利益、人民利益、社會公共利益、教師的形象和學校的聲譽，或危害國家安全、違反法律法規及違背社會公序良俗、過失或故意泄露國家秘密或工作秘密」，此外，在工作時間從事炒股、經營微商、網上購物、玩遊戲等與工作無關事務；抄襲剽竊、篡改侵吞他人學術成果，偽造學術經歷；在招生、考試、就業等及績效考核、招聘、職稱評聘、評優評獎、助學助困等工作中徇私舞弊、弄虛作假等均被納入師德失範行為。

與「意見」同時公布的還有《北京高校教師師德考核辦法》。報道稱，師德考核結果被納入教職工年度考核，作為崗位聘用、職稱評定、職務晉升、工資晉級、幹部選任、申報人才計劃、申報科研項目、學習進修、評獎評優等工作中的重要依據。

對高校教師師德失範行為將實行「一票否決」（即只要犯禁，其他所有資歷成就皆不考慮）。情節較輕的，停止教學活動，取消評獎評優、職務晉升等資格；情節較重者行政處分；情節嚴重、影響惡劣的，將依據《教師資格條例》報請市教委撤銷其教師資格。