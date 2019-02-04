特朗普徵稅挫華論 CNN批失實 逐條反駁 白宮無回應

指損失不可能比GDP多 不在匯率操控名單

CNN「事實優先」（Facts First）欄目昨首先駁斥特朗普聲稱自其上任後，中國已損失至少15萬億美元的說法，表示特朗普的說法「連接近真實都談不上」（This isn't even close to true），也不知道他所指的是哪方面的損失。CNN根據世界銀行的統計推算，中國2018年國內生產總值（GDP）約為13萬億美元（約102萬億港元），損失不可能比全年生產總值還要多；如特朗普的說法屬實，中國早就退出世界經濟舞台。CNN又補充，在特朗普任期內，中國經濟仍持續增長。

對特朗普指摘中國操控匯率以抵消關稅壓力，CNN指出，這與美國財政部早前確認中國不在匯率操控名單上的說法相矛盾；去年人民幣兌美元匯率下跌9%，但華府上月罕見指控北京操控匯率，並不是由人民幣近期貶值引起。不過，美財政部儘管未將中國列為匯率操縱國，卻將後者與其他8個國家列入「監測清單」，強調對人民幣兌美元大幅貶值的「重大擔憂」，並敦促中國採取措施避免「貨幣持續疲軟」。中國人民銀行行長易綱周日在彭博社專訪中承認，人民幣近期波動與貿易戰之間存在關聯，受到美方施壓，人民幣匯率小幅走低。

特朗普還提到關稅措施會令企業離開中國，CNN則斥言過其實，稱儘管有企業將部分業務轉出中國，但沒有證據顯示完全撤出，而且這一過程可能需要好幾年。CNN還引用貿易數據說，早在特朗普加關稅之前，部分企業已開始向中國以外人力成本更低的亞洲國家轉移業務。另外，美國商會上月一項調查顯示，約60%被調查企業表示沒有任何計劃因關稅而轉移其製造業務。

在華美企未全撤 徵稅成本轉嫁消費者

至於特朗普說關稅沒有造成美國物價上漲，CNN指出，在美國維持相對較低通脹的情况下，有研究表明，受關稅影響的商品價格大幅上升。CNN引述高盛經濟師指出，去年被調高關稅的中國進口商品，價格上漲幅度遠超暫未受新關稅影響同類商品。高盛估計，40%關稅成本轉嫁到消費者身上，其餘部分由生產商和零售商分擔。

針對CNN的言論，特朗普直到截稿時仍未見回應。而關於中美在雙邊貿易現狀與問題上的分歧，BBC引述耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇（Stephen S.Roach）文章的觀點稱，美國的貿易逆差源於其國內不斷下跌的儲蓄率，即便沒有中國，也會對其他國家產生逆差，而當前美國打壓中國，實際上是美國在為自身宏觀經濟失衡找替罪羊。

（中美角力）

明報記者

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