藍綠同啟初選 國民黨5人參戰 民進黨民調 蔡賴支持者打廣告戰

郭台銘拒簽參選公約 韓國瑜朱立倫未表態

國民黨中央昨天上午公布總統初選5位參選人名單，《聯合報》報道，國民黨中央要求5人簽署公約，承諾絕不惡意攻訐其他參選同志，如未獲提名，絕不違紀參選。郭台銘拒絕簽署公約，他表示，現在國民黨真正的初選辦法還沒有通過，「辦法都沒有我簽什麼東西，我還勸所有候選人都不要簽」，目前韓國瑜和朱立倫仍沒有表態。中央社引述國民黨文傳會代理主委程美華表示，黨中央尊重各參選人的意願，總統提名特別辦法、作業要點也未規定一定要簽公約書才能參加初選。

前國民黨立委王金平日前已表態不參加國民黨內總統初選，國民黨秘書長曾永權表示，黨中央會擇適當時機拜訪王金平，維持密切聯繫。不過，王金平昨在南投之友成立大會上說，「不參加初選，不是退出初選。」至於被質疑未來是否要脫黨參選，他回應現在言之過早。

國民黨今日上午將在中央黨部召開初選參選人座談會，向各陣營說明國政願景電視發表會籌備的情况與流程，並請各陣營從核定的9家民調公司中選出5家來進行民調。周錫瑋、張亞中、郭台銘表示會出席，朱立倫、韓國瑜則因另有行程，將派代表出席。國民黨首場國政願景電視發表會將於25日在高雄舉行，7月5日至15日辦理民調，16日宣布民調結果，並於7月17日提報中常會。

民進黨籲勿用謠言攻擊參選人

與此同時，民進黨總統初選民調昨日起跑，台灣總統蔡英文和行政院前院長賴清德的支持者則分別打起「廣告戰」。1127多名蔡英文支持者集資288萬元新台幣（約72萬港元）刊登半版廣告，支持蔡英文連任，聲稱「蔡英文是比其他人更適合當台灣的總統」、「希望讓關心台灣未來的心聲，被全台灣的人看見」等。民進黨青壯世代獨派團體昨亦集資刊登廣告，以「唯一支持賴清德」為大標題，引用日本媒體報道內容批評蔡英文，強調賴清德的人氣遠超蔡英文，而蔡不惜變更初選規則來圖利自己，「蔡英文作弊已被國際認證」。內容還稱，民進黨是本土政黨，蔡英文用詐術操弄初選，就是台灣之恥。

對此，民進黨中央表示，請外界勿用不實謠言攻擊兩位參選人，初選絕對以公平、公正、公開的原則辦理。民進黨的初選民調將由昨日起至14日晚6時至10時進行。賴清德昨在雲林巡行時表示，「有信心迎接最後勝利。」