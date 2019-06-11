「華爾街見聞」涉違《網安法》關網整改

昨日在網上流傳的一份由國家網信辦發給工信部信息通信管理局的文件顯示，根據舉報並經核查取證，華爾街見聞存在嚴重違反《網絡安全法》、《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》等法律法規，要求核查停止華爾街見聞應用程序互聯網接入服務。文中並未列出華爾街見聞存在什麼問題，但於晚上8時左右，無論是App或網頁版均均已不能打開，國家網信辦的文件亦未告知網站何時可以恢復。

華爾街見聞昨晚回應稱，依據有關部門要求，華爾街見聞網站和App從昨日起下線整改。「華爾街見聞將嚴格按照相關法律法規，逐一落實各項整改要求，深入自查自糾，以嚴肅認真的態度，全面加強網站業務和人員管理，爭取早日恢復上線。」

曾因違規登載新聞被罰

公開資訊顯示，2010年11月，華爾街見聞誕生於美國紐約，最初為個人博客。創始人吳曉鵬是中國市場化媒體派駐海外的第一個記者，曾常駐紐約華爾街。2013年5月，華爾街見聞網站創始團隊回國並在上海註冊。

今年3月，華爾街見聞也曾違規被罰。當時《新京報》報道，上海阿牛信息科技有限公司營運的華爾街見聞網站及App在未獲得互聯網新聞信息服務資質的情况下，違規登載新聞，且內容導向存在偏差，擾亂網絡信息傳播秩序。上海市網信辦約談華爾街見聞負責人，責令其全面深入整改。同時根據前期執法調查結果，上海市網信辦對阿牛信息作出罰款的處罰決定。

明報記者