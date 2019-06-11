中國頭5月稀土出口減 業界：暫未證涉貿戰

指與全球經濟衰減有關

海關總署網站數據顯示，今年4月與5月，中國稀土出口量分別為4329噸和3640噸，下降達16%。前5月出口稀土19,265.8噸，同比下降7.2%。有業內人士對本報表示，海關總署發布數據的截止日期，距國家主席習近平赴江西考察調研贛州市稀土產業發展情况的日期僅11日，故暫無法證明中國在控制稀土出口對抗美國。但他認為，稀土出口減少與貿易戰攪動全球經濟衰減有關。「5月韓國芯（晶）片出口減少了33%。產品少了原料供應肯定也會有減少。如果想證明中國在以控制稀土出口對抗貿易戰，那需等海關發布6月以後的數據。」

稱美有完整稀土產業鏈 僅缺經驗

此外，針對《環球時報》報稱美國並不掌握稀土高純度分離萃取技術，亦無法短時間重新建設產業鏈的說法，該名業內人士稱，上世紀90年代美國稀土仍以自產為主，之所以後來轉以中國進口，是因稀土生產涉及生態污染治理等諸多花費，但在過去很長一段時間中國稀土生產並未在生態治理中有過多投入，致中國稀土在價格上擁有競爭力。他認為美國有完整的稀土產業鏈，所欠缺的僅是生產經驗，只不過美國本土的稀土礦以輕稀土為主。目前，美國仍擁有年產4萬噸稀土的能力，此數據與去年前11個月中國稀土出口數量基本持平。