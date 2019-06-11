習倘G20峰會不見面 特朗普：華貨即加關稅

明報記者

北京：有具體消息會及時發布

月底的G20大阪高峰會是否上演「習特會」未有定數。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前在G20財長會議上表示，特朗普期待與習近平在月底的峰會上會晤商討貿易問題，並將據此決定會否繼續升級關稅。相對於美國本月來多次表態期待安排雙方元首會面，北京方面一直未作確認。中國外交部發言人耿爽昨回應道，已注意到美方多次公開表態，如有這方面的具體消息，中方會及時發布，又重申，「如果美方願意平等協商，我們的大門敞開。如果美方執意要升級貿易摩擦，我們將會堅決應對、奉陪到底」。

稱中國受壓「不得不達協議」

CNBC當地時間周一播出對特朗普的電話訪問，特朗普表示，他相信將會與中國達成協議，因為中國受關稅壓力，「不得不達成協議」。被問及如果未能在G20會見習近平，會否立即再次上調關稅，特朗普給出肯定的答覆，但又說，他認為習近平會出席峰會，並且中美雙方會安排會面。

特朗普又提出要為美國爭取公平的競爭環境，指習近平「直接影響貨幣政策的能力」是一種不公平的優勢，但稱即使沒有公平的競爭環境，美國仍會獲勝，因為關稅措施也使美國處於「巨大的競爭優勢」。近期人民幣兌美元匯率接近年內低點。

白宮官曾促緩禁華為 予美企調整時間

特朗普亦在訪問中提及華為，稱仍然視華為為威脅，並認為對華為的封殺不會令美國落後5G發展。不過據《華爾街日報》，華府已出現對華為禁令的反彈。白宮行政管理及預算辦公室（OMB）剛於9日致信副總統彭斯（Mike Pence）及國會議員，要求延後兩年實施對華為的限制措施，以給與華為有業務往來的美國政府供應商更多時間調整，否則能夠向美國政府出售產品的承包商數量將「大大減少」。OMB代理主任沃特（Russ Vought）表示，延期將「確保禁令得到有效執行，同時不損害預期的安全目標」。彭斯及華為暫未對此回應。

另據路透社引述消息人士指，一些國際主要科技企業，包括晶片商英特爾和高通、移動技術研究公司InterDigital Wireless、韓國移動運營商LG Uplus等，要求員工不要與華為人員談論科技與技術標準的話題。報道指，相關討論是制定通訊技術標準的國際會議的常規議程，探討內容包括5G標準。儘管美國的華為禁令並沒有限制企業與華為接觸，但部分企業為規避與美國政府的潛在矛盾，作出上述限制。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676