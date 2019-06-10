台海軍再爆醜聞 紀德艦「激戰片」流出

傳出性醜聞的是台海軍戰力最強的紀德級基隆軍艦（舷號1801號）的男女士官，ETtoday新聞雲報道，有男女士官兵在軍艦輪機房發生性行為，甚至拍下性愛影片，在軍中廣為流傳，有看過影片的官兵透露，一名女性所喊的聲音，居然比輪機聲還大聲。

指揮部證實 兩人撤職

海軍艦隊指揮部昨日表示網傳某軍艦疑似男女營內不雅影片，單位於掌握訊息後即展開行政調查，並依調查結果召開人評會；嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

海軍艦隊指揮部指出，指揮部貫徹司令部「清流」政策，秉持「毋枉毋縱」原則，凡發生重大違法犯紀案件經查屬實者，一律嚴懲不貸、檢討汰除，一併追究失職幹部，以維軍紀。將引以為例，持續落實軍法紀教育，加強內部管理，杜絕類似案件再度發生。

早前台軍在漢光35號演習期間爆出鳳陽艦上校艦長帶飲醉女少尉到旅店性侵醜聞。海軍艦隊指揮部事後證實消息，並表示已解除涉案艦長職務，並移法偵辦。