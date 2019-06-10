推文粗鄙批評林志玲 新浪財經編輯被開除

台灣女藝人林志玲6日宣布結婚，男方是日本男子組合EXILE成員AKIRA，她在微博表示，「愛與勇氣，我結婚了。有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福」。AKIRA幾乎同時發微博表示，「今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。」

「一場失敗IPO」 稱其老公猥瑣

林志玲結婚的消息很快被瘋傳，網友們也紛紛在社交媒體上為林志玲送祝福。不過新浪財經8日的一篇推送文章卻讓人大跌眼鏡。該篇題為《為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO》，該文來自名為「商業銳眼評論」的自媒體，作者署名為「不二」。

新浪財經官方微博引用該文內容，稱「林志玲結婚了。一個憑藉着一副嗲聲奶腔讓無數亞洲男人幻想且下體腫脹的44歲女人，終於結婚了。且不說她老公看起來有一點猥瑣，僅從名不見經傳上考慮成本和收益，林志玲的這個婚姻絕對是一次失敗的IPO。」

網民斥無底線 新浪致歉

該文章經新浪財經轉發後，惹來網民不滿。網民表示，「可以不祝福，但不可惡意的攻擊人家，這都可以上法院告他了。」網民認為文章不僅蹭林志玲結婚的熱話，而且蹭流量（抽水）蹭得非常惡意，用詞惡毒，正常人都無法容忍這樣的說辭，毫無底線。

新浪財經隨後發布致歉聲明，表示「給用戶造成困擾，尤其給林志玲女士造成極大傷害，誠摯致歉」。此外，將對推動文章的編輯負責人與負責審核的編輯予以開除和勸退處理；對文章及自媒體公號進行刪除，同時清退了該自媒體在新浪平台的帳號。

觀察者網查詢發現，文章原作者「商業銳眼評論」的公眾號目前已經不存在。