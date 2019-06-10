梅努欽：特朗普月底晤習 決定加關稅否

【明報專訊】美國財長梅努欽接受採訪時說，總統特朗普將在本月底會晤國家主席習近平後決定是否再對中國進口產品加徵關稅。屆時如果中國有意願想要達成協議，美國也有誠意，也準備根據已達成的條件繼續談判，但他表示「如果中國不想向前推進，那特朗普總統則完全樂意繼續加徵關稅以重新平衡兩國貿易關係。」
G20晤易綱 梅努欽稱具建設性
中國央行行長易綱與美國財長梅努欽昨在日本福岡出席二十國集團（G20）財長會議時會面。梅努欽在Twitter上載他和易綱的合影，並表示兩人就貿易議題作坦誠的討論，又指這是具建設性的會晤。這是中美談判團隊成員，自兩國貿易談判停滯近1個月以來首次面對面會談。
稱協議完成九成 斥華出爾反爾
梅努欽隨後接受美國財經新聞網CNBC採訪時說，中國對外國公司的非關稅壁壘、強迫技術轉讓等仍是美國關注的核心問題。他說：「我們曾取得了巨大進展，我認為我們已經有了幾乎90%都已完成的一個協議。然而中國要在一些問題上出爾反爾。」梅努欽還談到人民幣匯率，他說中國人民幣匯率疲軟主要是中國經濟下行壓力造成的。在備受關注的華為禁令的問題上，他說華為的問題純屬國家安全問題，而且美中兩國在以前的談判中都承認這不是貿易問題。
在與梅努欽會晤前，彭博引述易綱表示，如果中美貿易戰惡化，中國有充足的政策空間應對。易綱指出，貿易戰能否繼續或者有所進展是由雙方決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。
德央行長：貿戰中期減全球1%貿易額
財政部官網報道，財長劉昆出席G20財長和央行行長福岡會議時指出，今年中國經濟總體保持平穩增長態勢。中國政府將採取一系列重大改革開放舉措，促進更高水平對外開放，推動中國經濟高質量發展和全球經濟的繁榮發展。
另據路透社，德國央行行長魏德曼(Weidmann)在G20財長會議後表示，中美兩國的貿易戰， 在中期可能導致全球貿易額減少1%。