梅努欽：特朗普月底晤習 決定加關稅否

G20晤易綱 梅努欽稱具建設性

中國央行行長易綱與美國財長梅努欽昨在日本福岡出席二十國集團（G20）財長會議時會面。梅努欽在Twitter上載他和易綱的合影，並表示兩人就貿易議題作坦誠的討論，又指這是具建設性的會晤。這是中美談判團隊成員，自兩國貿易談判停滯近1個月以來首次面對面會談。

稱協議完成九成 斥華出爾反爾

梅努欽隨後接受美國財經新聞網CNBC採訪時說，中國對外國公司的非關稅壁壘、強迫技術轉讓等仍是美國關注的核心問題。他說：「我們曾取得了巨大進展，我認為我們已經有了幾乎90%都已完成的一個協議。然而中國要在一些問題上出爾反爾。」梅努欽還談到人民幣匯率，他說中國人民幣匯率疲軟主要是中國經濟下行壓力造成的。在備受關注的華為禁令的問題上，他說華為的問題純屬國家安全問題，而且美中兩國在以前的談判中都承認這不是貿易問題。

在與梅努欽會晤前，彭博引述易綱表示，如果中美貿易戰惡化，中國有充足的政策空間應對。易綱指出，貿易戰能否繼續或者有所進展是由雙方決定的，取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。

德央行長：貿戰中期減全球1%貿易額

財政部官網報道，財長劉昆出席G20財長和央行行長福岡會議時指出，今年中國經濟總體保持平穩增長態勢。中國政府將採取一系列重大改革開放舉措，促進更高水平對外開放，推動中國經濟高質量發展和全球經濟的繁榮發展。

另據路透社，德國央行行長魏德曼(Weidmann)在G20財長會議後表示，中美兩國的貿易戰， 在中期可能導致全球貿易額減少1%。