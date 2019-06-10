官媒：不允用中國技術遏制中國發展

發改委：管理先進技術屬大國責任

央視新聞聯播昨日引述國家發改委創新驅動發展中心負責人白京羽表示，這些國家技術有的關係到國計民生、有的關係到國家安全，有效管理先進技術，是大國的責任，也是國際通行做法。

國家發改委產業經濟與技術經濟研究所所長黃漢權表示，中國將一如既往堅定不移，秉持開放態度，加強與各國的合作，共同把握新一輪的科技革命和產業變革的機遇，探索世界經濟增長新動能。

《人民日報》社評指出，改革開放以來，中國在航天、高鐵、移動支付、5G等領域取得重大創新，已成為具有影響力的科技大國。

根據《國家安全法》，建立國家技術安全管理清單制度，將為中國加強自主創新能力建設，加快發展自主可控的戰略高新技術和重要領域核心關鍵技術，構築強有力的「防火牆」。

德國專利數據公司IPlytics發布最新5G專利報告顯示，截至4月，中國企業申請的5G通訊系統SEPs（標準關鍵專利）件數佔全球34%，居全球第一。