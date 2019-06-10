華警告多國科企 助美封殺後果嚴重 暗示美企游說政府停封殺 專家：料與不可靠清單有關

明報記者

微軟三星ARM派員與會

據《紐約時報》報道，這次會議在6月4日至5日（上周二和周三）在北京召開，由中國國家發改委主辦，中國商業部和工信部的官員出席。美方出席會議的有微軟（Microsoft）公司和戴爾（Dell）等公司的代表，英方參加會議的有半導體跨國企業安謀控股公司（ARM Holdings）的代表，韓國三星（Samsung）公司和SK海力士（Hynix）半導體公司也派代表出席會議。

報道引述兩名匿名消息人士透露，中國政府的官員在會上明確警告說，如果有公司出於分散投資考量之外的理由，想把生產線從中國撤走，就可能導致處罰。

消息人士透露，中國官員在會上對美國公司代表警告說，特朗普政府禁止美國公司向中國出口，干擾了全球產業鏈。執行這項禁令的美國公司可能會面臨「永久性的後果」。中國官員還暗示，美國公司應該以游說阻止特朗普政府的行動。

未直接點名 料為華為爭支持

對於美國以外的國際公司代表，中國官員則告知，只要他們維繫目前的商業關係，繼續對中國公司正常提供產品，就不會面臨不利的後果。他們同時強調，中國致力於開放貿易，保護知識產權。報道稱，中方在會上對美國公司發出的信息似乎有別於其他公司。

專家：中方指美有意遏華科技崛起

這兩名消息人士還說，參加會議的海外公司都是向中國出口產品的公司。參加會議的中方官員並未直接點名華為，但會議似乎是尋求對華為公司的支持。

這次會議是在中國5月底宣布將建立「不可靠實體清單」制度之後召開的。歐亞集團（Eurasia Group）研究員特里奧羅（Paul Triolo）指出，中國政府這樣做，可能是為了阻止美企對中國技術封殺。他說，「中方強烈認為，美國政府是有意遏制中國的科技崛起。如果不暫緩或阻止這樣做，中國整體的數碼經濟未來就有危險」。

但美國戰略國際研究中心資深研究員肯尼迪（Scott Kennedy）指出，中方這次行動不太可能成功。「美國公司不會違背美國法律，尤其是此時的背景、如此引人矚目，他們的行為也會被審查」。

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