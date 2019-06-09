花蓮造勢 韓國瑜：當選總統加強東部交通基建

33萬人口 主辦方稱15萬人參與

韓國瑜支持者為其舉辦的造勢大會，上周六（1日）先在台北凱達格蘭大道登場，主辦方稱40萬人參與，下周六（15日）將移師雲林縣。中央社報道，韓國瑜昨日下午5時許抵達活動現場，在逾百名旗手帶領下，他與妻子李佳芬在民眾簇擁中，花了10多分鐘才走完100米的路程登台。花蓮縣長徐榛蔚亦現身支持。

38年前曾在花蓮當兵的韓國瑜先高歌一曲《花蓮之星》，群眾跟着哼唱。韓稱，四五年前花蓮觀光客絡繹不絕，近兩三年來卻冷冷清清，花蓮機場航線全斷了，連香港航線也取消，這對花蓮不公平。

韓國瑜表示，已正式參選國民黨初選，若能當選總統，要加強、加快宜蘭縣、花蓮縣、台東縣的交通基建。他認為，東西部的城鄉差距就是醫療、教育、交通建設、經濟發展，他若當選總統，未來絕不分城市和鄉下，庶民過得太辛苦，2020年要讓台灣人民脫離苦日子。他有信心創造兩岸和平，帶領基層過好日子。

除韓國瑜外，鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都已繳交500萬元新台幣（約125萬港元）的選務作業費，國民黨明天將公布初選名單，後日舉行座談會，商討7月的初選民調等安排。