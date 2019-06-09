蔡賴交鋒 同強調台灣主權 學者：兩人政見差異不大

應對中美貿戰 同提加快經濟轉型

政見會下午2時在華視登場，歷時約1個半鐘。二人就政治、經濟、外交等闡述主張，在兩岸議題上，蔡英文表示，她執政3年來，確保台灣主權自主跟獨立，建立世界的支持，拒絕一國兩制。她的立場是維持兩岸穩定，不挑釁；堅持主權，在關鍵時刻絕不含糊，不會讓中國誤判，讓國際誤解。賴清德說，他反對一中原則、一國兩制，台灣是主權獨立國家，處理兩岸底線要講清楚。要將民主推去中國大陸，長遠令兩岸和平。他主張求同存異，利用交流取代圍堵，認為中國應該要了解和平非戰、善意對待。

蔡、賴都不約而同的表示，台灣要盡其力量加入CPTPP（跨太平洋伙伴進展協定），同時要跟美國以及主要國家簽訂FTA（自由貿易協定）。在被問及台灣怎樣處理中美貿易戰時，賴清德表示，台灣必須做好最長遠準備，改善投資環境，讓台商及資金回流，加快經濟轉型。蔡英文強調，台灣未來經濟重大變數是中美貿易衝突，但在過去3年已加強經濟韌度，未來要加快經濟轉型，搶奪全球供應鏈重組中最有利位置，以及加強海外及內需市場。

倘落敗賴支持蔡 蔡未正面回應

現場還安排了3位嘉賓輪流向兩人提問。當被問及初選落敗的人如何繼續實踐團結，賴清德表示一定支持蔡，又反問蔡英文。蔡英文則未正面回應，稱「敵人跟對手，不在這個講台上」，希望能發揮「1加1大於2」的效果。

這是民進黨總統初選唯一一場政見會，民進黨將於10日至14日進行初選民調，預計14日結果揭曉。

《聯合報》報道，世新大學新聞傳播學院院長溫偉群認為，政見會對蔡英文較有利。賴清德身為挑戰者，要建立正當性：一是更能代表民進黨理念，二是比蔡可能勝選。兩人的政見其實沒什麼差異。賴清德太遲提出第二點，比重太弱。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，賴清德的論述攻防表現較佳。蔡英文多次強調2008年帶領民進黨走出敗選的低潮，對選民來說，2016年的勝選已經還給她了。如今談這些「當年勇」效應不大。蔡英文選擇閃避落敗情况，不夠大氣。

至於肢體語言，溫偉群稱賴清德在努力表現良好風度。鈕則勳則指出，蔡英文全場表現嚴肅，看稿數也較多，顯示心中壓力很大。