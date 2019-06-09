駐京周記：全國掃黑除惡組不滿孫小果案進度

大要案督辦組介入顯決心

公開報道顯示，孫小果因強姦於1994年10月28日被捕，後違規辦理取保候審未被收監。4年後又因強姦等多宗罪名而被判處死刑，但孫小果不僅未死，還離奇出獄並經營酒吧等生意。直至中央督導組年初進駐雲南，孫小果因一宗故意傷害案被拘捕，才揭發事件並引起廣泛關注。其中孫小果的「通天」能量引起多方揣測，就算曾任基層民警的孫母長袖善舞，或孫家富可敵國，都不可能如此輕易地「突破」層層法網；雲南掃黑辦公布孫小果家譜和相關人員職業亦未能夠釋疑，反而加重了坊間對雲南黨政機構涉案情况的猜度。

而全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組也對孫案屢屢發聲，從督導組入駐到大要案督辦組入駐，一字之差亦顯示力度逐步升級。中央掃黑除惡專項鬥爭督導工作由中央政法委牽頭，組長為正部級官員，成員包括公安、檢察院和法院等政法機構，紀委、組織部、武警等另25個成員單位亦會參與。至於大要案督辦組，除了全國掃黑辦副主任王洪祥擔任組長，成員還包括中央紀委國家監委、全國掃黑辦、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部各一名正局級官員，以及若干名辦案專家。

內地媒體稱，這種陣容在別的案件中是幾乎看不到，「大要案督辦組」以前也很少出現在新聞中，「即使它不是為孫小果案『度身打造』的，也足以顯示除惡務盡的決心」。這似說明孫小果案的性質也發生了變化，從當地涉黑涉惡典型案件，到全國掃黑辦掛牌督辦重點案件，再到駐地督辦的大要案，已跳出地域和層級的管轄局限，全程置於高層部門的直接查辦之下，相信不久就會水落石出。

明報記者