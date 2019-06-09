印度擬演習太空戰 被指應對中國等國

印媒：太空能力無法與中國相比

《印度時報》（Times of India）報道，代號為「IndSpaceEx」的演習，將有印度軍方和科學界等相關單位參與，雖是沙盤推演，但將認真對待中國等國可能的太空威脅。印度一名高官指出，太空愈來愈軍事化，競爭也愈來愈激烈，這場演習將在國防部綜合防務人員局支持下，於7月最後一周舉行，以評估印度必須具備的太空和反太空能力，確保能保護印度在戰爭前線的國家安全利益。另一名官員也說，印度需有可靠的太空威懾力量，阻止敵人透過奪取具有監視、通訊、導彈早期預警及精確定位等功能的衛星，導致印軍「又瞎又聾」，演習將助印度掌握必須處理的太空戰略挑戰。

報道稱，中國2007年對一顆氣象衛星測試反衛星導彈後，就積極發展直接上升導彈和同軌道衛星殺手等移動型及電磁脈衝等非移動型武器，日前還成功在海上發射火箭把7顆衛星送上太空。印度雖有長期穩定發展的民用太空計劃，並有兩顆軍用衛星協助部隊進行地面監控、導航和通訊，但能力無法與中國相比。

印度國防研究暨發展組織（DRDO）執行長雷迪（G Satheesh Reddy）表示，印度正致力開發其他反太空武器，如定向能量武器、雷射、電磁脈衝和同軌衛星殺手等，以保護自己的衛星免受攻擊。