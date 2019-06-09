發改委擬建國家技術安全管理清單

官媒：決不允用中國技術反遏中國

據昨晚中央電視台新聞聯播報道，《人民日報》今日發表題為《築起技術經濟安全「防火牆」》的評論。評論指，建立國家技術安全管理清單制度，並不意味着中國開放的大門會關上、合作的步伐會放緩。但合作是有原則的。中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不允許某些國家利用中國的技術反用於遏制中國的發展，打壓中國的企業。建立國家技術安全管理清單制度，不會損害開放公平的投資環境，表明的是中國捍衛國家核心利益和人民根本利益的堅定決心。

新華社也發表評論稱，當前，一些國家採取極端手段阻斷全球科技合作體系，中國旗幟鮮明地表示反對。建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。

商務部上月底亦透露，中國將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。