美財長：貿談主要進展 習特會討論

特朗普：一定與中國達協議

特朗普上周五（7日）在法國接受霍士電視台專訪時表示，「是的，我一定會與中國達成貿易協議；他們現在希望達成協議，我也希望達成協議；但是他們的所作所為很惡劣，我們曾有一個協議，他們又想重新談判，他們不能那樣做。」特朗普在前一天曾威脅說，他可能會進一步對3000億元中國商品加徵關稅，並會在月底20國集團（G20）峰會期間會晤習近平後作出決定。特朗普又表示，美國還尚未對3000億美元的中國進口商品徵稅，但中國「已用完了他們的所有武器」。

今晤易綱 稱無特別目標要達成

路透社報道，抵達日本出席G20財長及央行行長會議的梅努欽表示，習特會將是貿易戰中下一個重要的會議。他將該會議比喻成去年12月在阿根廷舉行的習特會，那次會面為過去5個月的中美貿易談判鋪路。他說：「如果我們能達成對的協議，很棒。如果不行，那美國對中國的關稅將持續。」梅努欽又表示，今日將與易綱討論經濟、財政，也將討論貿易議題，但並無特別目標要達成，預料也不會公開發表會議內容。易綱是貿易談判的中方代表之一。

明報記者

（中美角力）