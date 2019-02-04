習：中國願同各國分享5G技術 普京斥美打壓華為 CNN：展對美統一戰線

習近平在論壇上發表題為《堅持可持續發展 共創繁榮美好世界》的致辭時說：「我們要堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟。」新華社引述習近平說，中國將不斷擴大對外開放，放寬市場准入，營造公平競爭的市場環境，並旗幟鮮明地推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，致力解決世界經濟發展不平衡和不平等問題，為廣大發展中國家創造更多機會。「中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。」

在同一場合，普京警告世界形勢目前出現了令人擔憂的動向。面對新興市場國家迅速發展、在世界經濟中的影響上升，一些西方國家通過挑起貿易戰、推行金融霸權、動輒實施單邊制裁和長臂管轄、阻撓正常教育學術交流等不正當手段打壓，個別西方國家對華為的打壓就是典型例證。俄羅斯衛星通訊社報道，普京在批評美國打壓時說：「例如，圍繞華為公司的情况，該公司正在遭受排擠，還有被趕出全球市場的壓力。這在某些圈子中甚至被稱為正在到來的數碼時代的第一次技術戰爭。」

王毅：中俄協作不針對第三方

美國有線新聞網絡（CNN）報道，中俄不但展現出兩國友誼，還展示了針對美國的統一戰線。不過，新華社報道，跟隨習近平出訪的國務委員兼外交部長王毅表示，中俄加強團結協作是着眼雙方長治久安和發展振興作出的戰略抉擇，是保持全球戰略穩定和國際力量對比均衡的現實需要，符合兩國和國際社會根本利益，「不針對第三方，也絕不受第三方挑撥和干擾」，中俄協作的「勢頭不可阻擋，作用不可替代，前景不可限量」。

王毅在介紹習今次出訪成果時說，兩國元首共同見證了經貿、能源、科技、航天、農業、教育等近30份雙邊合作文件的簽署，其中包括華為與俄羅斯電訊企業移動通信系統公司（MTS）的合約。CNN在一篇分析中稱，北京與莫斯科透過華為5G技術來強化同盟關係，等於是把華為置於中俄與美國等西方國家矛盾的核心，形成「網絡鐵幕」，世界各國被迫「選邊站」。

華為加緊測試取代Android系統

另外，官媒《環球時報》英文版報道，華為正加緊測試自研用於取代Android系統的手機作業系統，其中「鴻蒙」針對的是國內市場，「橡木」（oak）則針對海外市場，最快將在8至9月面世。

此外，共同社報道，日本產經省日前彙總了2019年版《通商白皮書》草案，稱中國集成電路企業2015年到2017年從政府系基金獲得了總計約3.4萬億日圓（約2463億港元）金融援助，指摘政府系基金的巨額金融援助扭曲市場，成為美國對中國輸美商品加徵關稅的背景。

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