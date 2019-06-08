94台籍電騙犯 西班牙遣中國

公安部網站稱這是中西警方聯手打擊電訊詐騙歷時3年的「長城行動」最大戰果，亦是內地首次從歐洲大規模押解電訊詐騙嫌疑人。這個在2016年12月13日採取、由中西警方聯合執行的「長城行動」，共搗毀位於馬德里、巴塞隆納等地詐騙窩點13個，抓獲237名疑犯，現場查獲一大批涉案證據，涉案金額達1.2億元人民幣。

英拒引渡一犯返台坐監

去年1月，中方依據「中國和西班牙王國引渡條約」，向西班牙外交部遞交疑犯引渡請求書。經2年多庭審，西法院二審裁決將全部疑犯引渡給中方。截至目前，已向中國大陸引渡225名疑犯，其中台灣人218名。警方表示偵查起訴這批疑犯，逾200名台灣人也將在大陸受審。

中央社引述台灣外交部指出，對於西班牙執意做出引渡中國的決定，表達強烈遺憾。另外，在台灣酒駕撞死人被判刑4年，後逃回蘇格蘭的英籍人士林克穎，英國蘇格蘭高等法院6日宣判不予引渡回台服刑。台灣2013年向英提出引渡請求，法院審理歷時約6年；對於6日的判決，台外交部稱將研議上訴的可能性，爭取引渡林克穎回台服刑。