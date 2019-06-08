高考開鑼 五四冬奧成作文題 最後一課漫畫網絡熱話

今年的語文科試卷，除北京、天津、上海、江蘇、浙江5地獨立命題外，其他26個省市區分別採用教育部考試中心設計的全國I卷、II卷、III卷，另有一套全國漢語試卷，而北京卷有兩條作文題目可供選擇，合計10款作文題。這些佔語文試總分約40%的題目，都會先提供文字或漫畫素材，多數要求「自選角度、自擬標題、文體不限（部分限定文體，如詩歌）、不得泄露個人信息、不得少於800字（全國漢語試卷和北京卷的字數要求分別為600字和700字）」。

《人民日報》疑泄題

昨日成為內地網絡熱話的是全國III卷的作文題，這是唯一題目素材為漫畫，畫上配有文字：「畢業前最後一節課。老師說：『你們再看看書，我再看看你們。』」前日，中共機關報《人民日報》的微信公號一篇與高考相關的文章題目為「高三最後一課，老師說：你們再看看卷子，我再看看你們」，被認為有泄題之嫌。

今年是五四運動100周年及中共建政70周年，內地官方藉此大力宣傳愛國主義。全國II卷列出5個題目，包括1919年5月4日在學生集會上的演講稿、1949年10月1日參加開國大典慶祝遊行後寫給家人的信、1979年9月15日參加新生開學典禮後寫給同學的信、2019年4月30日收看紀念五四運動100周年大會的觀後感、2049年9月30日寫給某位「百年中國功勳人物」的國慶節慰問信，要求考生選擇其一個，以「青年學生當事人」身分寫作。北京卷的其中一條作文題亦提到這兩個周年紀念，要求以「2019的色彩」為題寫記敘文；另一條則是以「文明的韌性」為題寫議論文，提供的角度包括「中國的歷史變遷、思想文化、語言文字、文學藝術、社會生活及中國人的品格等」。

此外，天津卷的素材是3段名人名言，含有「中國的前途」、「愛國」、「人類歷史發展」等字眼；上海卷的關鍵詞是「中國味」；全國I卷要求學生寫一篇倡議「熱愛勞動，從我做起」的演講稿；全國漢語試卷則關乎北京冬奧；江蘇卷和浙江卷與時政無關。