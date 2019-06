【明報專訊】中國國際電視台(CGTN)女主播劉欣與美國霍士(FOX)新聞女主播崔西(Trish Regan)一周前就中美貿易戰相約電視辯論。崔西昨在Twitter上再發文向劉欣表示,「嘿,準備好第二輪嗎?」(Hi Xin, are you up for Round 2?)截止發稿前劉欣未有回覆。