華為手機被禁預裝fb IG WhatsApp 未提實施時間 現有手機客仍可使用更新

智能手機經銷商通常會在手機中預先安裝一些最受歡迎的程式，包括fb、Twitter等社交媒體應用程式。路透社昨日報道，新出廠的華為手機將無法再預裝fb、WhatsApp和Instagram，但原有華為手機客戶依然可以使用和更新。新機客戶也可從Google程式商店Play Store下載這些程式，但等到美國禁令的90天緩衝期結束後，恐怕就無法透過此途徑安裝有關程式。

商務部將公布「不可靠實體清單」

美國商務部上月15日宣布，將華為和70家附屬公司列入美國出口管制「實體清單」，禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意。隨後美國商務部工業與安全局（BIS）在上月20日宣布，禁令將有90天緩衝期，到8月19日止。在禁令下，除Google外，包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等多家美國公司也停止與華為合作。對此，中國提出反制措施，商務部5月31日宣布將建立「不可靠實體清單」制度，「將那些基於非商業目的對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施，對中國企業或相關產業造成實質損害，對中國國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、其他組織或個人列入其中」。商務部周四稱具體細節將於近期公布。

雖說Google加入了封殺華為的行列，但《金融時報》引述3名消息人士透露，Google認為，如果美國對華為實施嚴格的出口限制，不僅有損美國公司的利益，也會損害美國的國家安全。消息人士表示，華為的供應鏈遍佈全球各地，也包括許多美國供應商。如果封殺華為，這些公司會失去龐大客戶與利益。最重要的是，華為會推出修改版的Android，這可能更容易遭黑客攻擊，尤其是中國的攻擊。

Google：美封殺損國安

在過去幾周，Google高層向美國政府施壓，尋求准許延期或讓該公司在毋須許可的情况下與華為做生意。Google表示，「我們的關注點是保護現有的全球百萬計使用華為手機的Google用戶」。另一些代表晶片生產商例如高通的團體也加入遊說，他們同樣擔心制裁華為會影響他們的生意。路透社亦稱，雖然制裁預計在短期內傷害華為，但行業專家認為，從長遠來看，會迫使華為等中國企業自研相關技術，並損害美國公司的主導地位。

專家：逼華企研技術 損美地位

華為在美國頒下禁令那刻起，聲稱已做好全面應對的準備。但路透社上月26日報道說，華為受美國制裁衝擊，今年智能手機出貨量可能下降最高達25%，甚至面臨其手機在國際市場消失的可能，而智能手機是華為去年盈利最多的業務。電訊遊說集團GSM協會4月份起草的報告指，若歐洲將中國華為和中興通訊排除出5G網絡，將使歐洲電訊公司的成本額外增加高達550億歐元（約4890億港元），並令5G網絡推出延遲至少18個月。

明報記者

（中美角力）